Welt im Netz der Freimaurer (von Ivo Sasek)

Nur, wer erkennt, wie krass unsere schöne Welt im Netz der Logen gebannt liegt, kann verstehen, warum alles so läuft, wie es läuft. Kla.TV-Gründer Ivo Sasek erklärt in dieser Rede ausführlich, wer dieses Freimaurer-Netz gespannt hat und welche Vereinigungen ihm aktiv angehören. Das Fazit dieser spannenden Reise ist eindeutig: Alle Staaten raus aus diesem Verbrechernetz - und raus mit diesem Verbrechernetz aus unseren Staaten - beginnend mit der WHO.

Mit dieser Rede fasse ich zusammen, was wir bereits in tausenden Sendungen mit hunderttausenden stichhaltigen Quellen belegt haben. Ich bitte euch, gebt dieses Wissen baldmöglichst an eure Abgeordneten, an all eure Volksvertreter, an eure Politiker und Verantwortungsträger weiter, weil jeder einzelne von uns steht einer existenziellen Bedrohung gegenüber. Und was für die kleinste Einheit unserer Gesellschaft gilt, muss natürlich auch für das große Ganze gelten, den Staat....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV