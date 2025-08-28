ALTES GEHEIMNIS: So bekamen unsere Vorfahren ihr tiefes Wissen!

Längst vergangene Zivilisationen hatten hohes Wissen aus dieser geheimen Quelle. Bitte teilt das Video, damit mehr Menschen sich damit auseinandersetzen! Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "Schrang-TV".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf Schrang-TV: "



erkennen – erwachen – verändern



Euer



Heiko Schrang"

Quelle: Schrang-TV