Interviews mit AfD-Politiker bei #Berlin2908

Am vergangenen Samstag fand in Berlin die zweite Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung statt, auch bekannt unter dem Namen des Twitter-Hashtags #Berlin2908. Sehen Sie nachfolgend per Video die exklusiven Einschätzungen von AfD-Politikern, die bei der Veranstaltung vor Ort waren!

Dr. Alexander Wolf ist Beisitzer im AfD-Bundesvorstand und für Sie und die Demonstrationsfreiheit auf der Straße:

Der Landessprecher der AfD Berlin, Dr. Nicolaus Fest, MdEP, zu den Verhinderungsversuchen und Schikanen seitens der Berliner Behörden bei #Berlin2908 und den Lügen und Verdrehungen mancher Medien:

AfD-Bundesvorstandmitglied Carsten Hütter, MdL (Sachsen), zu den Zielen der überparteilichen Demonstration:

Jürgen Braun, menschenrechtspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, über den Zynismus und die Menschenverachtung des Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD, ehemals SED), der versucht hatte, #Berlin2908 zu verbieten, damit aber vor Gericht scheiterte.

Prof. Dr. Harald Weyel, MdB, nimmt während #Berlin2908 Stellung zu den Entwicklungen in der Corona-Krise und auch den daraus resultierenden finanzwirtschaftlichen Folgen.

Dr. Kristin Brinker ist die finanz- und haushaltspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. Auch sie war bei #Berlin2908 dabei und äußert sich im Interview zu den Erinnerungen, die dieser Tag in ihr weckt.

Quelle: AfD Deutschland