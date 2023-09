YouTube versteckt 9/11-Videos seit 2019

Die Aufklärungsarbeit von unzähligen aufgewachten Menschen erreicht immer mehr Menschen. Offensichtlich ein Grund für YouTube, um ihr Informationsmonopol durch massives Zensieren retten zu wollen. Bereits am 25. Januar 2019 schrieb You Tube im offiziellen Blog, dass sie demnächst in ihrem Empfehlungssystem keine „Verschwörungsvideos“ mehr einblenden werden. Kla.TV dreht den Fake-News Spieß um und spricht endlich aus, was Millionen Menschen auf dem Herzen brennt.

YouTube ist derzeit die größte Videoplattform und die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. YouTube wurde im Jahr 2006 von Google aufgekauft und hat monatlich über 1,9 Milliarden aktive Nutzer. Jeden Tag werden über 1 Milliarde Stunden YouTube-Videos angesehen. YouTube ist auf direktem Weg, die weltgrößte Propaganda-Plattform zu werden. Doch wie das? YouTube schrieb am 25. Januar 2019 in ihrem offiziellen Blog, dass sie demnächst in ihrem Empfehlungssystem keine Videos mit sogenannten „Verschwörungstheorien“ mehr einblenden werden.

Wörtlich schrieben sie: „Wir werden Empfehlungen von grenzwertigen Inhalten reduzieren, die die Nutzer auf schädliche Weise falsch informieren könnten. Wie Videos, die […] behaupten, die Erde sei flach, oder eklatante falsche Behauptungen über historische Ereignisse wie den 11. September aufstellen.“ ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV