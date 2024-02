Tacheles zu Klimafragen Notiz: Grüner Pumuckl - Kinder in den Fesseln der Öko-Medien

Eine Videoserie von Dipl. Geograf und Meteorologe Tarik Schwenke in Zusammenarbeit mit Dr.-Ing. Bernd Fleischmann. Als Tarik Schwenke noch ein kleiner Junge war, waren Meister Eder und sein Pumuckl für ihn die Größten. Auch die Neuauflage auf RTL plus ist eigentlich sehr gut gelungen, doch in einer Folge der Serie … schauen Sie am besten selbst.

Warnung: Die Öko-Propaganda macht vor nichts mehr Halt, auch nicht vor den Jüngsten.

Quelle: Wetterfront und Klima