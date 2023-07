Antifa will Rammstein-Konzert angreifen!

In der Hauptstadt wird es krachen, fragt sich nur in welcher Form. Rammstein gibt an diesem Wochenende ein Konzert in Berlin, doch die Antifa kündigt an, die Veranstaltung angreifen zu wollen. Der Berliner Senat hat indes bereits die After Show Partys verboten. Wer zieht die Fäden dieser Hasskampagne gegen die Band und insbesondere Till Lindemann und was hat die Bundesregierung damit zu tun?

Paul Klemm und André Poggenburg verraten Ihnen, mit was Sie an diesem Wochenende rechnen müssen.

Quelle: COMPACT-TV