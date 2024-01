Habeck zittert vor Bauern-Umsturz!

Das Volk kommt aus dem Staunen und Strahlen nicht mehr raus: Selbst die offiziellen Angaben sprechen von über 100.000 Traktoren, welche es gestern auf Deutschlands Straßen zur Protestfahrt geschafft haben. Politiker der Altparteien finden das gar nicht komisch, allen voran Vizekanzler Habeck. Wie erfolgreich der sogenannte "Bauernprotest" wirklich war und welche Reaktionen darauf folgten, erfahren Sie jetzt von Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer.

Quelle: COMPACT-TV