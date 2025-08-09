21. AZK: Mach dich auf ♫ von Familie Sasek

Angesichts all des Bösen auf dieser Welt könnte man leicht den Mut verlieren und den Kopf hängen lassen. Doch es ist eine Lüge, dass wir nichts tun können! Das neueste Lied der Familie Sasek ist ein Aufruf an alle Menschen, ihren Teil zu geben und nicht passiv auf einen einzelnen Helden zu warten. Auch du bist eine Schlüsselperson, um diese Welt zu verändern! Zusammen mit den Himmelsheeren werden wir das Böse wie eine Mücke an der Wand zerschlagen.

Sei auch du dabei, z.B. über www.kla.tv/offline oder www.kla.tv/mitwirken! [weiterlesen] Quelle: Kla.TV