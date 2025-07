Bad Deal: Trump lacht, Deutschland zahlt

Es ist nicht nur peinlich: Diesen 'Deal' werden wohl alle Deutschen zeitnah in der Geldbörse spüren. EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen beweist mit dem 'Kompromiss' im Zollstreit, dass sie nicht in einer Liga mit US-Präsident Donald Trump spielt. Doch warum ist dieses Abkommen so bedeutsam? Und wie hätte Deutschland das Problem zu seinen Gunsten lösen können? Das erfahren Sie von Dr. Stephanie Elsässer und Armin-Paul Hampel.

