Rigaer Straße: Linke versuchen Polizisten zu töten!

In der Rigaer Straße in Berlin haben gestern über 200 Vermummte die Polizei angegriffen. Offenbar mit Tötungsabsicht oder zumindest -Inkaufnahme wurden diese von den dortigen Dächern mit Steinen beworfen. Die Polizisten, die eine routinemäßige Brandschutzprüfung überwachen sollten, sehen sich schon seit Jahren vom rot-rot-grünen Senat im Stich gelassen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter berichtet die AfD: "Es ist offensichtlich, dass die linken Gewalttäter der Rigaer Straße aus der Politik aktiv in Schutz genommen werden, während sich Berliner Beamte immer wieder ohne Rückendeckung in Lebensgefahr begeben müssen." Sehen Sie hier das Video:

Quelle: AfD Deutschland