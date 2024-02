Neues Video: Martin Sellner zerstört Presselügen

Die Erzählung einer vermeintlichen „Wannseekonferenz“ hielt die gesamte Republik in Atem. Das Lügen-Netzwerk Correctiv rudert inzwischen von den Behauptungen zurück. Solidarität ist jetzt das Gebot der Stunde. Aus diesem Anlass haben wir in Windeseile die neue Sellner-Edition aus dem Boden gestampft. Jetzt kann Sellner jedem in Deutschland erklären, „Was ich wirklich will“, wie es so treffend auf dem Cover heißt. Hier können Sie die Ausgabe bereits bestellen.

Das Ziel der hinterhältigen Medienkampagne – unser COMPACT-Kolumnist Martin Sellner –, erzählt Ihnen, wie er nun auf die gegen ihn gerichtete massive Medienkampagne reagiert. So nimmt Martin Sellner in dem Video zu dem Artikel „Rechtsextremer Grenzfall für die Justiz“ Stellung, der in der Tageszeitung Standard veröffentlicht wurde. Martin Sellner kann hier nur feststellen, dass hier „Ungeheuerliches“ über seine Person „zusammengedichtet“ werde. Quelle: COMPACT-TV