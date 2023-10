Chinas konsequenter Weg zur Totalüberwachung

Mit den Argumenten der Sicherheit und der Korruptionsbekämpfung erreichte die chinesische Regierung eine gewisse Akzeptanz bei ihren Bürgern für das Social-Credit-System. Seit wann es in Vorbereitung ist, was es damit auf sich hat und wohin es führt, das erfahren Sie in dieser Sendung.

Seit 2014 laufen in China die Vorbereitungen für das Social-Credit-System, welches für alle Bürger und Unternehmen verpflichtend sein soll. Unter einem Social-Credit-System versteht man ein digitales Erfassungs- und Ratingsystem, das sämtliche Personen und Unternehmen einstuft und bewertet. Hierzu dient ein Punktesystem zwischen 600 und 1.300 Punkten, jeder Bürger startet mit 1.000 Punkten...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV