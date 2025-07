COMPACT-Sommerfest: „Deutschland steht auf!“

Unsere große Siegesfeier: Am 9. August bebt Stößen! Mit dabei unter anderem Martin Sellner, Christoph Berndt, Kayan Soufi-Siavash alias Ken Jebsen, Sänger Björn Banane und Patrioten-Rocker Sacha Korn, der live dieses neue Lied zum Besten geben wird – und zwar schon auf dem Vorabend-Konzert, also am 8. August, ab 18 Uhr.

Tickets (die Tickets gelten für beide Tage) und detaillierte Infos gibt es hier: compact-live.de.