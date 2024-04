Sellner: IS-Gruß – Die Heuchelei des DFB

Der erhobene IS-Zeigefinger neuerdings als triviale Geste? – Martin Sellner rechnet mit der DFB-Doppelmoral gründlich ab! Die Geste steht in gegenwärtiger Zeit als Symbol für radikale Islamisten und wird auch von Terroristen verbreitet. Der DFB stellt sich dennoch hinter Fußballspieler Antonia Rüdiger, obwohl man doch sonst so sehr auf politische Korrektheit achtet. Rüdiger hatte eben diese IS-Geste via Instagram gezeigt. Jeder vermag sich auszumalen, was geschehen wäre, hätte ein Spieler auch nur versehentlich die Hand zum „alten römischen Gruß“ erhoben.

Sellner über diese abstoßende Form falscher Toleranz… Quelle: COMPACT-TV