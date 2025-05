Wo ist die Grenzschließung, Herr Merz?

Lügen haben kurze Beine... und führen zu immer schlechteren Umfrageergebnissen. Das hat Kanzler Merz offenbar in den letzten Tagen gelernt. Denn nun heißt es doch tatsächlich: "Asyl-Stopp an allen Grenzen - SOFORT!" Was ist dran? Wieviel Glauben kann man dieser Ankündigung schenken? Armin-Paul Hampel und Dominik Reichert analysieren die aktuelle Lage.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV