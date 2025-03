Die große Enteignung - Ein Film von David Webb

Seit Jahrzehnten ist der kontrollierte Abriss des Finanzsystems geplant. Während uns die Jagd nach Geld (ab)lenkt, hat sich eine kleine Elite bereits die dauerhafte Macht gesichert – und zwar mit allem, was WIR besitzen. Der hochrangige Finanzexperte David Webb läutet deshalb alle Alarmglocken: Die private Kontrolle der Zentralbanken ist die Ursache allen Übels! Es ist an der Zeit die verdeckten Machenschaften der Finanzlenker für alle sichtbar zu machen, denn noch können wir das Blatt wenden – gemeinsam!

[Moderation:] Sämtliches Privatvermögen steht in Gefahr, beim nächsten Finanzcrash in das Eigentum weniger privater Großbanken überzugehen. Auf diese Totalenteignung hin wurden die Gesetze national und international hinter dem Rücken der Öffentlichkeit geändert.

Wie es dazu kommen konnte, erklärt und belegt der hochrangige Finanzinsider David Webb in seinem kürzlich erschienen Buch „The Great Taking“. [Gratis in mehreren Sprachen erhältlich auf: TheGreatTaking.com] Mehr noch: Der verheerendste Finanzcrash aller Zeiten stehe ganz unmittelbar vor der Tür. Im Klartext: ALLE können ganz zeitnah ALLES verlieren. Doch David Webb sieht auch eine Chance und vermittelt einen gangbaren Ausweg. Schauen Sie im Anschluss seine Ausführungen an...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV