Berichterstattung zum sächsischen Corona-Untersuchungsausschuss – Herdenimmunität? Nicht durch Impfung!

Am 16.05.25 begleiten wir die mit Spannung erwartete Einvernahme des einflussreichsten Virologen der Corona-Zeit, Prof. Dr. Drosten, im sächsischen Landtag. Wird er sich den bisherigen Feststellungen der bereits einvernommenen Kollegen, Prof. Dr. Stöhr, Prof. Dr. Streeck, Prof. Dr. Krüger und Prof. Dr. Kekulé anschließen? "Es musste eine Durchimmunisierung der Bevölkerung aufgrund der natürlichen Infektion geben" so Prof. Dr. Krüger. "Aus virologischer Sicht - auch aus meiner damaligen Sicht - absolut unrealistisch". So Prof. Dr. Kekulé zur angeblichen Herdenimmunität durch Impfung.

Wer sich ein Bild über den Erkenntnisstand der letzten beiden Virologen, Prof. Dr. Kekulé und Prof. Dr. Krüger machen möchte, empfehlen wir unsere ausführliche Reportage. In dieser Sitzung haben wir diesmal auch das BSW interviewt, das sich trotz wiederholter Unterbrechungen als hartnäckiger Vernehmer entpuppte und die Antwort von Prof. Dr. Kekulé, wonach das RKI keine unabhängige Behörde sei, geradezu als Trophäe davon trug. Denn obgleich dies seit den RKI-Protokollen eine Binsenweisheit ist, wurde streng darauf geachtet, dass lediglich die sächsische Krisenpolitik Gegenstand der Untersuchung sei. Die Verknüpfung mit Maßnahmen auf der Bundesebene sollte nur eine untergeordnete Rolle spielen, obwohl bisher alle angehörten Virologen einhellig betonten, dass die Bundesregierung viel Falsches kommunizierte. Quelle: Die Jaworskis