Der Fall Herrhausen und weitere politische Morde, Vortrag "Tiefer Staat" | Dirk Pohlmann

Der „Tiefe Staat.“ Was ist das und wie funktioniert er? Über 30 Jahre sind die politischen Morde her, nun kommt endlich Licht ins Dunkel. Der Fall Herrhausen steht in einer Reihe vieler weiterer ungelöster Mordfälle: Olof Palme, Uwe Barschel, Detlev Karsten Rohwedder u.a.

Pohlmann widmet sich seit vielen Jahren der Aufklärung von Begebenheiten, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind.

Quelle: DENKRAUM