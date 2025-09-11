NATO-Alarm: Polen inszeniert Kriegsgrund!
Freigeschaltet am 11.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Eskalation! Nachdem Polen russischen Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen hat, setzt das Land den NATO Artikel 4 in Kraft. Warum das schreckliche Folgen haben könnte, erklärt COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer.
Quelle: COMPACT-TV
