NATO-Alarm: Polen inszeniert Kriegsgrund!

Eskalation! Nachdem Polen russischen Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen hat, setzt das Land den NATO Artikel 4 in Kraft. Warum das schreckliche Folgen haben könnte, erklärt COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer.

