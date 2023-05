NATO-AKTE: "Propaganda überzeugt keinen Russen" mit Eugen Souper

Ein Thesencheck zu osteuropäischer Geschichte: Am 23.Februar 2023 veröffentlichte Dr. Klaus Gestwa, Professor für Osteuropäische Geschichte von der Universität Tübingen, auf You Tube "acht populäre Theorien zu Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine" und unternimmt einen Thesencheck. Seiner Meinung nach sind diese acht Behauptungen falsch. Der russische Journalist Eugen Souper kommentiert die Ausführungen Gestwas und weist im Beitrag auf die sachlichen und ideologischen Fehler des angesehenen Professors hin. So gibt er dem Zuschauer auch Gelegenheit, die Positionen beider besser zu verstehen. Souper meint, "für die russischen Medien besteht keine Notwendigkeit, den Einfluss auf die Köpfe der Menschen zu übertreiben, Propaganda überzeugt keinen Russen."

NATO AKTE mit Eugen Souper: "Propaganda überzeugt keinen Russen" Eugen (Evgeny) Souper ist russischer Journalist und Chefredakteur des Projekts "Клуб Время-вперёд!". Daraus entstand neben vielen verschieden sprachigen Kanälen u.a. der deutsche You Tube-Kanal "Russland klargestellt", die er als freier Journalist betreibt. Er wird von seinen Abonnenten unterstützt und legt auf seine Unabhängigkeit großen Wert. Während der speziellen Militäroperation Russlands in der Ukraine besuchte Eugen viele Male das Kriegsgebiet mit humanitären Missionen zur Unterstützung der Zivilbevölkerung. Er ist Autor zahlreicher Dokumentarfilme über die russische Industrie und Wirtschaft und Vorsitzender der Jugendjury des internationalen Filmfestivals Eurasia.doc.



Quellen: 1 http://www.ooc.su/news/obrashhenie_ob... 2 https://tass.ru/politika/6251290 3 https://www.pecat.co.rs/2017/06/nato-... 4 https://cyberleninka.ru/article/n/odn... 5 https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/... 6 https://expert-ru.turbopages.org/expe... 7 https://ru.wikipedia.org/wiki/Германо...) 8 https://www.rbc.ru/politics/17/12/202... 9 http://www.kremlin.ru/events/presiden... 10 https://www.zeit.de/zustimmung?url=ht... 11 https://www.faz.net/aktuell/politik/a... 12 https://360tv.ru/tekst/obschestvo/put... 13 https://lenta.ru/news/2022/03/20/ban/ 14 https://ukraina.ru/20220901/103830997... 15 https://tass.ru/politika/17505685 16 https://www.gazeta.ru/politics/2022/1... 17 https://tass.ru/obschestvo/13316371 18 https://www.puteshestvuy.com/russkie-... 19 https://tass.ru/ekonomika/16844847 20 https://www.kommersant.ru/doc/5887277 21 https://russiancouncil.ru/analytics-a... Quelle: Druschba FM