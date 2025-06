Am Rande der Demonstration „Deutschland steht auf“ am 24. Mai 2025 trafen sich Vertreter des linken und des rechten Lagers zu einer Diskussionsrunde: der Bundestagsabgeordnete der AfD und Geopolitik-Experte Rainer Rothfuß; der ehemalige Bundestagsabgeordnete der SPD und der Partei Die Linke und Musikproduzent Diether Dehm. Zusammen mit dem Publizisten und Buchautor Hermann Ploppa erörtern sie die Möglichkeiten einer effizienten Zusammenarbeit von Links und Rechts, um den drohenden Krieg gegen Russland doch noch abzuwenden.

Ein gemeinsames Vorgehen gegen den Militarismus könnte buchstäblich über Sein oder Nichtsein entscheiden. Eine solche Kooperation ist realistisch. Denn die politische Rechte, die im Kalten Krieg an der Seite der NATO argumentierte, macht sich jetzt für ein friedliches Zusammenleben mit dem östlichen Nachbarn stark. In dieser Angelegenheit kommen sich links und rechts in letzter Zeit deutlich näher.

Wäre das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in den Bundestag gekommen, hätte diese Fraktion möglicherweise mit der AfD gegen geplante Rüstungsvorhaben gestimmt. Deswegen führen Rainer Rothfuß, Diether Dehm und Hermann Ploppa einen offenen Diskurs, höflich und respektvoll im Ton, aber kontrovers in der Sache.

Dieses Gesprächsformat wird mit anderen Diskutanten seine Fortsetzung finden.

Quelle: Druschba FM