RKI-Akten: Ist DAS der General, der die Befehle gab?

Es ist bewiesen! Dank der RKI-Akten ist nun klar, dass sich Regierung und Robert-Koch-Institut bewusst gegen wissenschaftliche Erkenntnisse entschieden und dem deutschen Volk vorsätzlich Schaden zugefügt haben. Ein Fall für die Justiz? Doch wer gab am Ende die entscheidenden Befehle? Die Spuren führen ins Militär. Manfred Kleine-Hartlage und Jürgen Elsässer begleiten Sie durch diesen spannenden Brennpunkt des Tages.

Quelle: COMPACT-TV