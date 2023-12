19. AZK: Der letzte noch fehlende Part (Ivo Sasek)

Während ein „NEIN, da mach‘ ich nicht mehr mit“, durch unser aller Mund schon längst überfällig ist, muss die noch ausstehende letzte Wegstrecke nach Den Haag erst noch gegangen werden. Dies sowohl aus verfassungsmäßigen, als auch juristischen und strategischen Gründen. Hüllt sich aber auch diese letzte Instanz wieder in beharrliches Schweigen, gibt es um das dann vorgeschriebene Volkstribunal kein Drumherum mehr. Fehlt allerdings dieser letzte Gang, fehlt es dem missbrauchten Volk dann auch noch am alles entscheidenden letzten Beweis, dass es sich in einem Rechts- und Staatsbankrott befindet.

Und dadurch fehlte der alles entscheidende Rechtsschutz, die garantierte Deckung durch die Verfassung, und somit natürlich auch der berechtigte Zutritt zur allerhöchsten Instanz – der Kraft aus der Höhe ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV