Hermann Ploppa: Ernte25 -Trumps Rede zur Lage der Nation - "a very big thing?"

Einmal im Jahr hält der US-Präsident eine Rede zur Lage der Nation. Und zwar im Februar. Donald Trump spricht jetzt leicht verspätet im März zum Senat und zum Repräsentatenthaus in einer gemeinsamen Sitzung. Alle waren extrem gespannt auf diese Rede, denn Trum hatte über Truth Social ein "very big thing" angesagt. Wollte Trump den Austritt der USA aus der NATO erklären? Oder vielleicht Sensationelles zur Krypto-Währung verkünden? Keine Sorge. In zehn Minuten präsentiert Hermann Ploppa die wichtigsten Ergebnisse flocker lockig.

Kleiner Versprecher: Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren vertritt nicht den Staat Mississippi, sonder Massachusetts. Sorry! Quelle: Hermann Ploppa