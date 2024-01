Deutschlandweite Proteste – Unzufriedenheit und Wut nicht nur unter Bauern

Eine neue Protestwelle der Bauern startet am 8. Januar in verschiedenen deutschen Städten. Viele andere Berufsgruppen, wie Spediteure, Lokführer, Gastronomen und Handwerker schließen sich an. Auch sie leiden unter den Maßnahmen der Ampelregierung und fürchten um ihre Existenz. Durch diese verfehlte Agrarpolitik wird nicht nur die Existenz der Bauern, sondern die der gesamten Gesellschaft gefährdet!

Im Haushalt der deutschen Bundesregierung klafft grade ein großes Loch. Milliardensummen müssen eingespart und die grüne Agenda soll gleichzeitig weitergeführt werden. Bei den Bauern geht es konkret um die Einsparung von etwa 1 Milliarde Euro durch die Streichung der Subventionen für Agrardiesel und der bisherigen Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer für Landwirtschaftsfahrzeuge. Dagegen wehrten sich die Bauern schon im Dezember und riefen zu einer Großdemonstration in Berlin auf. Mit 1.500 Traktoren blockierten sie komplett die Straße zum Brandenburger Tor...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV