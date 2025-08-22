Steuergeld-finanziertes Dragqueen-Sommerfest explizit für Kinder

Die Stadt Berlin veranstaltet am 23. August 2025 zum 2.Mal das Drag-Sommerfestival „Queens & Flowers“, bei dem sich unter anderem Männer durch starkes Make-up, auffällige und nicht selten sexualisierte Kleidung und Gesten als Frauen präsentieren und „Unterhaltungsprogramme“ auf die Bühne bringen. Der vollständig aus Steuergeldern finanzierte Anlass richtet sich mit „Mitmachangeboten“ explizit auch an Kinder. Dazu gehört auch die sogenannte „Dragqueen-Reading-Hour“, bei der Dragqueens Kindern aus Kinderbüchern vorlesen. Kinderschützer und Sozialpädagogen warnen jedoch vor den verehrenden Folgen von Dragqueen-Shows.

Kinder können massiv verunsichert und unter Umständen auch schwer traumatisiert werden. [weiterlesen] Quelle: Kla.TV