21. AZK - ♫ Nicht in unserem Namen ♫ – von Vätern und Söhnen aus Süddeutschland

Für dieses Lied haben sich Männer aus Süddeutschland zusammengetan, die sich für Friede und gegen Krieg aussprechen. Es sind Söhne und Väter mit einem schallenden Ruf nach einer lebenswerten Welt. Lassen auch Sie sich packen von diesem Herzensschrei, der alle Völker als Brüder und Schwestern vereint.

Dieses Lied hat das Potenzial, Krieg zu verhindern, wenn es zu einer Massenbewegung wird! Singen wir es GEMEINSAM, bis Millionen Menschen in den Chor einstimmen! [weiterlesen] Quelle: Kla.TV