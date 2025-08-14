Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet 21. AZK - ♫ Nicht in unserem Namen ♫ – von Vätern und Söhnen aus Süddeutschland

21. AZK - ♫ Nicht in unserem Namen ♫ – von Vätern und Söhnen aus Süddeutschland

Freigeschaltet am 16.08.2025 um 11:47 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (www.kla.tv/38466) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (www.kla.tv/38466) / Eigenes Werk

Für dieses Lied haben sich Männer aus Süddeutschland zusammengetan, die sich für Friede und gegen Krieg aussprechen. Es sind Söhne und Väter mit einem schallenden Ruf nach einer lebenswerten Welt. Lassen auch Sie sich packen von diesem Herzensschrei, der alle Völker als Brüder und Schwestern vereint.

Dieses Lied hat das Potenzial, Krieg zu verhindern, wenn es zu einer Massenbewegung wird! Singen wir es GEMEINSAM, bis Millionen Menschen in den Chor einstimmen! [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte gelegt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige