Sexuelle Umerziehung bei Kindern von Regierungen forciert: was jeder dazu wissen muss - Interview mit Chris Elston

Welches Ergebnis kommt wohl dabei herauskommt, wenn Kleinkindern bereits im Kindergarten erklärt wird, dass ihr natürlich angeborenes Geschlecht durchaus falsch sein kann? Diese Frage beantwortet Chris Elston, als Billboard-Chris bekannt, im nachfolgenden Interview und zeigt Zusammenhänge auf, wie Kinder durch politische Unterstützung manipuliert, belogen und einer naturgemäßen Entwicklung beraubt werden.

Interviewer: Es ist mir eine Freude und Ehre, heute Chris Elston, Billboard-Chris [Übs.: Hinweistafel-Chris], für dieses Kla.TV-Interview begrüßen zu dürfen. Chris, vielen Dank, dass Sie sich zu diesem Interview bereit erklärt haben.

Chris: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein.

Interviewer: Chris, könnten Sie den Zuschauern, die Sie noch nicht kennen, ein wenig über sich selbst erzählen und darüber, was Sie in den letzten Jahren so gemacht haben?....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV