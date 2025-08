Peter König: Die WHO wurde vom Kartell als eine kriminelle Organisation gegründet

Wussten Sie, dass Angestellte der WHO und der UNO seit Gründung dieser Organisationen vor Strafverfolgung durch Staaten und vor jeglicher Nachforschung zum Zweck der Strafverfolgung geschützt sind? War bei ihrer Gründung bereits klar, dass Angestellte der WHO und der UNO Verbrechen begehen würden? Viele Menschen denken bis heute, dass sich die WHO weltweit für die Förderung ihrer Gesundheit einsetzt. Immer mehr wird jedoch sichtbar, für was diese zum Groβteil privat finanzierte Organisation gegründet wurde und welche kriminellen Ziele sie verfolgt.

Peter König nahm unter anderem zu dieser Frage am 22. Mai 2025 Stellung unter dem Titel: „Die WHO wurde vom Kartell als eine kriminelle Organisation gegründet" von Dr. David Martin. Quelle: Kla.TV