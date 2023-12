Linke toben: Identitäres Haus in Sachsen eröffnet!

In der Chemnitzer Edisonstraße gibt es ein neues patriotisches Hausprojekt! Die Antifa schäumt vor Wut und ist bei der ersten Veranstaltung zur Gegendemo aufmarschiert. COMPACT-TV hat eine Führung durch die Innenräume bekommen und mit zwei Aktivisten gesprochen. Hier unser Bericht!

Quelle: COMPACT-TV