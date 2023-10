Melonis Verrat: Das können wir lernen

Die Meloni-Regierung galt bei Amtsantritt als die rechteste Regierung Italiens seit dem 2. Weltkrieg. Von ihren Wahlversprechen ist nichts übriggeblieben. Die Asylinvasion in Italiens Süden mit Hilfe von NGO-Schiffen geht ungehindert weiter. Melonis Umfragewerte sind trotz ihres Wählerverrats auf einem konstanten Hoch, doch warum?

In Italien fehlt es an einer patriotischen Zivilgesellschaft, die Druck auf die eigenen Politiker ausübt, wenn diese von ihren Positionen abweichen. Wie sich eine „Melonisierung“ in Deutschland verhindern lässt und welche Erfolge in Deutschland bereits sichtbar sind, erklärt Martin Sellner in seiner neuen Kolumne.

Quelle: COMPACT-TV