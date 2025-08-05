Impfallianz GAVI – Goldesel der Pharmaindustrie?

Wussten Sie, dass auch Sie die Impfallianz GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) mitfinanzieren? Diese einflussreiche und private Stiftung wurde am WEF 2000 in Zusammenarbeit von Klaus Schwab (WEF-Gründer) und Bill Gates gegründet. Durch großzügige Spenden der Bill and Melinda Gates Foundation und staatlichen Geldgebern werden Medikamente und Impfstoffe bei bestimmten Pharmaunternehmen beschafft. Werden diese Riesensummen wirklich so uneigennützig eingesetzt?

Was steckt hinter GAVI, der Impfallianz „Global Alliance for Vaccines and Immunisation“? Kla.TV hat schon mehrmals darüber berichtet. Heute werfen wir ein weiteres Licht auf diese finanzstarke und einflussreiche private Stiftung, wie es Thomas Röper in seinem Buch „Inside Corona“ umfangreich darlegt. GAVI wurde am WEF 2000 in Zusammenarbeit von Klaus Schwab (WEF-Gründer) und Bill Gates gegründet.

Die Bill & Melinda Gates-Stiftung spendete das großzügige Startkapital von 750 Mio. US$. Ihr Ziel ist, durch finanzielle Hilfe den Zugang zu Impfungen gegen vermeidbare lebensbedrohliche Krankheiten vor allem für Kinder in Entwicklungsländern zu verbessern...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV