Linke bedroht Apollo News: Pressefreiheit in Gefahr!

Angriff auf die Pressefreiheit: Ein Berliner Bezirksverband der Partei «Die Linke» bedroht das Alternativmedium «Apollo-News». Sie wollen das «Braune Medium» aus ihrer Nachbarschaft vertreiben. Alle Einzelheiten und wie sich die Parteiführung dazu verhält, erfahren Sie vom Ehepaar Elsässer.

