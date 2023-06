Nach Sonneberg: Jetzt geht’s los!

Die Mainstream-Medien jammern, etablierte Politiker beschimpfen die Wähler. Doch das Volk jubelt! Die Tür für die längst fällige Wende in diesem Land ist endlich geöffnet! Über die Stimmung in der Republik und welche Ziele die AfD als nächstes erreichen will und kann, berichten Ihnen heute Dr. Stephanie Elsässer und André Poggenburg.

