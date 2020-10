Basta Berlin – Seien Sie unser Gast!

Das Experiment ist gestartet! In einem alternativlosen Podcast Basta Berlin beantwortet das online Magazin "Sputnik" LIVE Fragen rund um das Thema Corona. Das Publikum konnte in Echtzeit Anregungen schreiben oder einfach vom Alltag in Corona-Deutschland berichten.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa sind in ungewohnter Kulisse unterwegs: Im Live-Studio des online Magazins haben es sich die Beiden gemütlich gemacht und warteten auf Ihre Zuschriften. Die Themen: Maskenland Deutschland, wie weit dürfen Maßnahmen gehen? Wie weit ist die Meinungsfreiheit bereits eingeschränkt und welche Rolle haben dabei die Gerichte? Und wem kann man aktuell noch Glauben schenken: Politik, Medien, Experten, WHO?

Quelle: Sputnik (Deutschland)