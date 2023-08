M-PATHIE – Zu Gast heute: Mike Ahrend “Zukunft, aber wie?”

Mike Ahrend ist Elektriker, Fahrradmechaniker und Visionär. Ahrend ist tief beeindruckt von Rudolf Diesels Schrift “Solidarismus” und entwickelte ein Konzept für eine gerechtere Gesellschaftsform. Diese fand er im Konzept zur Wirkraft, das zuvor von dem deutschen Arzt Dr. Heiko Schöning ins Leben gerufen wurde. Heute ist Ahrend im Vorstand in der Akademie für Wirkraft e.V. Im Gegensatz zu dem System, in dem wir heute leben, entscheiden beispielsweise die Mitarbeiter und nicht die Unternehmer, in welche Richtung das Unternehmen sich entwickelt, was wozu produziert wird und wie der Gewinn eingesetzt wird.

Nachhaltigkeit und Bedarfsorientierung, gemeinwohlorientiert durch verantwortliches Handeln, Solidarität und Wertschätzung untereinander, Kooperation und Selbstbestimmung, Wissen teilen, Transparenz und eine Kommunikation auf Augenhöhe sind die Leitpfeiler der Akademie für Wirkraft e.V. „Alles, was es bisher gab, wurde uns von oben nach unten übergestülpt“, sagt Mike Ahrend. In der Wirkraft ist es anders. Dort bestimmen die Menschen selbst ihre Zukunft und wie sie diese gestalten wollen. Nicht die Eliten, sondern die Gesellschaft selbst profitiert von ihrem eigenen solidarischen Verhalten, den Produktionsmethoden und der Bildung. Im Grunde ist die Wirkraft oder der Solidarismus eine Mischung aus dem Voluntarismus und einer echten Gesellschaftssolidarität der Generationen untereinander und füreinander. Die Wirkraft fördert nicht den Einzelnen oder die Gruppe, sie verbindet beide und baut deren Potenzialität in Richtung Gesellschaft auf. Das Unterdrücken der Masse zum Nutzen einer Elite lehnt die Wirkraft ab. Die Wirkraft ist ganz sicher kein neuer Sozialismus und auch kein neuer Kommunismus, für den ihn seine Kritiker halten könnten. Mehr über Mike Ahrend und Wirkraft hier: https://wirkraft.org Quelle: apolut