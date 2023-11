Wagenknecht kaputt – Elsässer kommentiert

Wagenknechts Partei ist am Ende, bevor sie gegründet wurde: Ihre Friedensdemonstration am vergangenen Samstag war ein Debakel. Wagenknecht grenzte sich von allen „Rechten“ ab und verbündete sich wieder mit der Linkspartei, von der sie sich gerade getrennt hatte. Ein Team von COMPACT-TV war dabei.

Quelle: COMPACT-TV