Bauernaufstand: Das Protestcamp in Dresden

Im Anschluss an die großen Proteste des 8. Januar wurde in Dresden vor der Staatskanzlei ein Protestcamp errichtet. Bis in den Nachmittag des 9. Januar harrten die Teilnehmer bei eisigen Temperaturen aus, um ihrem Anliegen Ausdruck zu verleihen. COMPACT war vor Ort und hat für Sie ein paar Eindrücke von dem Protest-Camp eingefangen, an dem sich unter anderem die Dresdner Querdenken-Aktivisten um Marcus Fuchs und die Freien Sachsen unter Führung des lokalen Aktivisten und Unternehmers Max Schreiber beteiligten.

Die COMPACT-TV Reportage sehen Sie in dem Video unten:

Quelle: COMPACT-TV