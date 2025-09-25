Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
NATO gibt Abschussbefehl: Was sagt die AfD?

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Die Lage spitzt sich dramatisch zu: Die NATO hat beschlossen, russische Jets künftig in ihrem Luftraum abzuschießen. Doch wer ist hier tatsächlich der Aggressor? Und wie positioniert sich die AfD zwischen den Stühlen? Chefredakteur Jürgen Elsässer empfängt dazu den AfD-Bundestagsabgeordneten Dr. Rainer Rothfuß.

Quelle: COMPACT-TV

