NATO gibt Abschussbefehl: Was sagt die AfD?

Die Lage spitzt sich dramatisch zu: Die NATO hat beschlossen, russische Jets künftig in ihrem Luftraum abzuschießen. Doch wer ist hier tatsächlich der Aggressor? Und wie positioniert sich die AfD zwischen den Stühlen? Chefredakteur Jürgen Elsässer empfängt dazu den AfD-Bundestagsabgeordneten Dr. Rainer Rothfuß.

