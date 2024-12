Massenstreiks gegen grüne VW-Spitze!

„Jetzt brennt der Laden lichterloh!“ – Volkswagen steckt in der tiefsten Krise seiner Geschichte. Nun verschaffen sich die Mitarbeiter Gehör. Wird dieser große Name Deutscher Wirtschaftsgeschichte klangvoll untergehen? Wie ist diese Situation noch zu retten? Und was haben die Grünen mit alledem zu tun?

Jürgen Elsässer und Paul Klemm zeigen Ihnen alle Bilder und Stimmen in diesem kurzweiligen Brennpunkt des Tages.

Quelle: COMPACT-TV