Patriotisch: Musiker planen großes Konzert

Am 29. Dezember veranstaltet die patriotische Musik-Szene ein großes Jahresabschlusskonzert im Raum Berlin. Mit dabei: Rockmusiker Sacha Korn mit Band. Sacha Korn ist Rockmusiker mit Leib und Seele – und er kennt das Business aus dem Effeff. Der 1975 im brandenburgischen Teltow geborene Ex-Amateurboxer managte diverse Künstler im In- und Ausland und organisierte Konzerte für Megastars wie Queen, The Prodigy, Blondie oder Marylin Manson in Osteuropa.

Schon in jungen Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Musik. In den USA studierte der talentierte Gitarrist mit einem Stipendium in der Tasche an der renommierten Los Angeles Music Academy, zu seinen Lehrmeistern zählten unter anderem Joe Pocaro von der Band Toto und KISS-Produzent Kenny Kerner.

Nach seinem Musikstudium in L.A. machte sich Korn in der Musikbranche selbständig, war gut zehn Jahre lang im Ausland unterwegs, hatte Firmensitze in Italien und Polen, produzierte sogar für den asiatischen Markt und arbeitete mit Größen wie Universal Music zusammen. Irgendwann kehrte er in die Heimat zurück – und ihm fiel auf, dass in der Bundesrepublik so einiges aus den Fugen geraten war.

Das brachte er auch zum Ausdruck, verarbeitete seine Kritik an den Zuständen in diesem Land in seinen Texten. Dafür wurde er zum Rechtsradikalen gestempelt, die großen Musikfirmen kehrten ihm den Rücken zu, gegen seine Konzerte gab es auf einmal Proteste von Antifa-Gruppen. Doch Sacha Korn bleibt stabil – und dreht jetzt erst recht auf!





COMPACT-TV hat ihn bei der Probe besucht. Unsere Reportage sehen Sie in dem Video oben.

Übrigens: COMPACT ist am 29. Dezember auch dabei. Wir sind mit einem Infostand vertreten – und drehen eine exklusive Reportage von dem Konzert. Feiern Sie mit uns! Tickets gibt es hier: www.sub-version-production.de.

Quelle: COMPACT-TV