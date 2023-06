Dr. Daniele Ganser: Jebsen trifft Ganser (Ken Jebsen 03.12.13)

Am 3. Dezember 2013 reiste der deutsche Journalist Ken Jebsen, heute bekannt als Kayvan Soufi-Siavash, nach Basel in die Schweiz und traf sich mit dem Schweizer Historiker Daniele Ganser, um mit ihm über sein Buch „NATO-Geheimarmeen. Inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung“ zu sprechen. Es war das erste Treffen der beiden Männer. Das Video wurde erstmals am 16. März 2014 auf dem YouTube Kanal KenFM publiziert. Es wurde ein langes Interview, weil Ken Jebsen mit Ganser nicht nur über die NATO-Politik, sondern auch über Ressourcen- und Wirtschaftskriege, die Causa 9/11 und die globalen Vorgehensweisen des amerikanischen Imperiums sprach.

Die zentrale Erkenntnis des Gesprächs: Wir befinden uns in einem Informationskrieg, und jeder, der über Zugang zum Netz verfügt, befindet sich an der Front. Daniele Ganser hat eine neue kostenpflichtige Community! Er sagt: "Ich würde mich sehr freuen, Dich dort zu begrüssen! Mein Ziel ist, in diesen bewegten Zeiten

den inneren und äusseren Frieden zu stärken!" Hier erfährst Du mehr zu

diesem spannenden neuen Projekt: https://community.danieleganser.online/

Quelle: Daniele Ganser