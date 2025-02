Endspurt: AfD gewinnt in Talkshows

Bald geschafft! Noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl und die AfD nähert sich Stück für Stück ihrem bislang größten Wahlerfolg. Auch in den Talkshows kann ihr keiner mehr die Butter vom Brot nehmen. Doch was könnte noch alles in 14 Tagen passieren? Und wird die Merz-CDU weiter Federn lassen? Armin-Paul Hampel und Jürgen Elsässer haben Antworten und Prognosen.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung unter compact-online.de/unterstuetzen. Quelle: COMPACT-TV