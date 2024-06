TV-Duell: Trump top. Biden kaputt - wer kommt jetzt?

Was für ein Desaster für Biden und den Tiefen Staat. Nach der beispiellos peinlichen Vorstellung beim TV-Duell der Präsidentschaftskandidaten, will Sleepy Joe trotzdem weiter machen. Doch hält auch das System an ihm fest?

Wer bereits an seinem Stuhl sägt und was Trump am Ende doch noch aufhalten könnte, erfahren Sie jetzt nur bei uns von COMPACT-TV mit Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer.

Quelle: COMPACT-TV