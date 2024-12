Assad gestürzt: Was bedeutet das für uns?

Syrer in Deutschland jubeln über die Machtergreifung der Dschihadisten in ihrer Heimat. Auch der Mainstream verkauft den „Sieg über Assad“ vornehmlich als Erfolg. Doch was ist da tatsächlich im nahen Osten geschehen? Und welche Auswirkungen hat dieser Epochenwechsel für uns in Deutschland?

Jürgen Elsässer und Paul Klemm haben die wichtigsten Antworten für Sie. Quelle: COMPACT-TV