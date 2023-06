Interview mit Dr. Daniele Ganser – “Können 100 Ärzte lügen?”

Was ist richtig, was ist falsch? Es braucht eine Pluralität von Perspektiven. Man sollte andere Meinungen und Entscheidungen aushalten, denn alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Eine Meinung kann auch eine Momentaufnahme sein. Seine Meinung als eigene Identität zu verstehen, ist ein Irrtum. Letztendlich sind wir alle formloses Bewusstsein, in dem Meinungen auftreten und wieder vergehen. Frei nach Eckhart Tolle: „Glaube nicht alles, was Du denkst.”

„Jedes Menschenleben ist heilig. Wir sollten ohne Folter, ohne Krieg, ohne Terror in Frieden und Respekt miteinander leben, unabhängig davon, welcher Nationalität, Religion, Klasse oder politischer Partei man angehört”, sagt der Historiker, Friedensforscher und Autor Dr. Daniele Ganser. Das übergeordnete Interesse der Menschheitsfamilie muss der Frieden sein! Weitere Infos zu “Können 100 Ärzte lügen?” – Der Film, das Prequel „Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Die Doku” und aktuelle Interviews sind auf der Webseite https://www.100aerzte.com/ veröffentlicht. Quelle: apolut