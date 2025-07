Krieg und Wiederaufbau der Ukraine - ein gigantisches Geschäftsmodell

Europäische Staaten wollen der Ukraine finanziell helfen - bei der Verteidigung, aber auch beim Wiederaufbau des Landes. Auf einer Konferenz in Rom im Juli 2025 warben sie für einen Wiederaufbaufond und um private Investoren. Was von Politik und Leitmedien als „Hilfe und zukunftsträchtige Investition in die Ukraine“ propagiert wird, entpuppt sich in Wahrheit als ein gigantisches Kriegs-Geschäftsmodell, bei dem das ukrainische Volk buchstäblich verraten und verkauft wird.

[Moderation:] Europäische Staaten wollen der Ukraine finanziell helfen - bei der Verteidigung, aber auch beim Wiederaufbau des Landes. Ab 10. Juli fand dazu eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine statt. An dem zweitägigen Treffen in Rom sind etwa 60 Länder sowie internationale Organisationen und private Unternehmen beteiligt. Als eine Hilfsmaßnahme für die Ukraine wurde ein neuer europäischer Fond zur Beseitigung der Kriegsschäden auf den Weg gebracht, an dem sich auch die Privatwirtschaft beteiligen soll. Kiew beziffert die Kosten auf ca. 850 Milliarden Euro für die nächsten 14 Jahre. Das Geld soll insbesondere in die Reparatur und den Neuaufbau von Energieanlagen fließen, aber auch in Industriebetriebe und digitale Rechenzentren...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV