Grüner Parteitag: Pizza, Pannen und Palaver

Ein kurioser Parteitag verkommt zur Komplettkatastrophe. Führung und Basis sind zerstritten, jedes Wort wird in die Waagschale geworfen. Nur bei uns bekommen Sie einen Überblick über aktuelle Vorhaben zur Massenmigration, Ampelkoalition und massenweise Pizza. Alles über die Doppelmoral der Grünen sowie deren Spitzenkandidatin zur Europawahl erfahren Sie jetzt von André Poggenburg und TV-Chef Paul Klemm.

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via PayPal unter oder per Überweisung an COMPACT-Magazin GmbH auf das Konto: DE70 1605 0000 1000 5509 97. Gerne können Sie uns auch via PayPal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.





Quelle: COMPACT-TV