Basta Berlin (270) – Kleingedrucktes

Die schwarz-roten Regierungspläne verheißen nichts Gutes. Dabei wird über die spannendsten Stellen im Koalitionsvertrag kaum berichtet! Diese Politik betrifft jeden und sie ist das Gegenteil von dem, was uns versprochen wurde. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, haben wieder viel Papier gewälzt und das Internet leergelesen. Dabei sind sie auf links-woke Medienmacher, gesteuerte Empörung und massenhaft politische Lügen gestoßen. Was kommt in Zukunft auf uns zu? Der Blick ins Kleingedruckte hilft…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:37 Deutungshoheit



00:31:33 Der berühmte „Mittelteil“



00:43:56 Hinterzimmer United



01:01:32 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin