Brandenburg: Reise durch eine AfD-Hochburg

Am Sonntag wählt Brandenburg. Die AfD liegt in den Umfragen vorn. Vor allem in einer Region ist sie stark. COMPACT war unterwegs zwischen Kartoffelernte und Trachtentanz. Der Linken-Kandidatin hat das gar nicht gefallen.

Quelle: COMPACT-TV